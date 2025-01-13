Дуда і Трамп стали політиками року в Польщі

Чинний президент Польщі Анджей Дуда та обраний президент США Дональд Трамп стали тими, кого поляки найчастіше назвали політиками 2024 року.

Таке показало опитування Центру дослідження громадської думки Польщі (CBOS), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

На питання про те, хто є політиком 2024 року в Польщі, майже половина респондентів (48%) не назвали жодної людини.

Найбільше з них – тих, хто не захотів або не зміг відповісти на це питання (30%). Близько 16% респондентів заявили, що не вважають політиком року нікого, 2% відмовилися відповідати на питання.

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Решта респондентів назвала понад 30 імен політиків і громадських діячів. Перше та друге місця з помітним відривом від решти зайняли Анджей Дуда (13%) та Дональд Трамп (12%). Вони стали політиками року в Польщі та у світі відповідно.

Третє місце посів спікер Сейму Шимон Головня (4%), за ним ідуть кандидати в президенти від ультраправої "Конфедерації" Славомір Менцен і мер Варшави Рафал Тшасковський (по 3%).

Ще по 2% голосів отримали політик "Конфедерації", скандальний євродепутат Гжегож Браун, президент "Права і справедливості" Ярослав Качинський та міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

З-поміж іноземних діячів понад 2%, окрім Трампа, здобули також чинний президент США Джо Байден (9% голосів) та президент України Володимир Зеленський (5%).

Опитування в Польщі проводилося з 28 листопада по 8 грудня 2024 року та охопило 915 людей.

Зазначимо, що політиком 2022 року за кордоном поляки обрали Володимира Зеленського.