Дуда и Трамп стали политиками года в Польше

Действующий президент Польши Дуда и избранный президент США Дональд Трамп стали теми, кого поляки чаще всего назвали политиками 2024 года.

Такое показал опрос Центра исследования общественного мнения Польши (CBOS), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

На вопрос о том, кто является политиком 2024 года в Польше, почти половина респондентов (48%) не назвали ни одного человека.

Больше всего из них – тех, кто не захотел или не смог ответить на этот вопрос (30%). Около 16% респондентов заявили, что не считают политиком года никого, 2% отказались отвечать на вопрос.

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Остальные респонденты назвали более 30 имен политиков и общественных деятелей. Первое и второе места с заметным отрывом от остальных заняли Анджей Дуда (13%) и Дональд Трамп (12%). Они стали политиками года в Польше и в мире соответственно.

Третье место занял спикер Сейма Шимон Головня (4%), за ним следуют кандидаты в президенты от ультраправой "Конфедерации" Славомир Менцен и мэр Варшавы Рафал Тшасковский (по 3%).

Еще по 2% голосов получили политик "Конфедерации", скандальный евродепутат Гжегож Браун, президент "Права и справедливости" Ярослав Качиньский и министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Среди иностранных деятелей более 2%, кроме Трампа, получили также действующий президент США Джо Байден (9% голосов) и президент Украины Владимир Зеленский (5%).

Опрос в Польше проводился с 28 ноября по 8 декабря 2024 года и охватил 915 человек.

Отметим, что политиком 2022 года за рубежом поляки выбрали Владимира Зеленского.