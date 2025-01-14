Партія Туска і найбільша опозиційна сила майже зрівнялися у рейтингах

У Польщі відрив між блоком прем’єр-міністра Дональда Туска та найбільшою опозиційною силою "Право і справедливість" скоротився до менш як двох відсоткових пунктів.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", такими виявились результати опитування, проведеного компанією Opinia24.

У разі проведення парламентських виборів найближчої неділі "Громадянська коаліція" Туска отримала б 31,9% голосів, а "Право і справедливість" – 30,7%. Відрив між головними конкурентами скоротився, порівняно з опитуванням місяць тому – тоді показники "Громадянської платформи" були такими ж, а "ПіС" були готові підтримати 28,9%.

На третьому місці у рейтингах права антиукраїнська "Конфедерація" з 13,5%. Підтримка цієї політсили з минулого опитування просіла на майже 1 відсотковий пункт.

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7,3% респондентів кажуть, що не визначилися, за кого б голосували.

Також опитування показують скорочення відриву між кандидатами у президенти Польщі Рафалом Тшасковським, що належить до партії Туска, та Каролем Навроцьким, якого підтримує "Право і справедливість" – проте не через зростання рейтингу останнього.

Нагадаємо, голосування у першому турі виборів президента Польщі відбудеться 18 травня 2025 року.

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