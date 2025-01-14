Партия Туска и крупнейшая оппозиционная сила почти сравнялись в рейтингах

В Польше отрыв между блоком премьер-министра Дональда Туска и крупнейшей оппозиционной силой "Право и справедливость" сократился до менее двух процентных пунктов.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", такими оказались результаты опроса, проведенного компанией Opinia24.

В случае проведения парламентских выборов в ближайшее воскресенье "Гражданская коалиция" Туска получила бы 31,9% голосов, а "Право и справедливость" – 30,7%. Отрыв между главными конкурентами сократился по сравнению с опросом месяц назад – тогда показатели "Гражданской платформы" были такими же, а "ПиС" были готовы поддержать 28,9%.

На третьем месте в рейтингах права антиукраинская "Конфедерация" с 13,5%. Поддержка этой политсилы с прошлого опроса просела почти на 1 процентный пункт.

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7,3% респондентов говорят, что не определились, за кого бы голосовали.

Также опросы показывают сокращение отрыва между кандидатами в президенты Польши Рафалом Тшасковским, принадлежащим к партии Туска, и Каролем Навроцким, которого поддерживает "Право и справедливость" – однако не из-за роста рейтинга последнего.

Напомним, голосование в первом туре выборов президента Польши состоится 18 мая 2025 года.

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