У Фінляндії кажуть, що екіпаж танкера Eagle S був готовий перерізати більше кабелів

Екіпаж на борту нафтового танкера, звинуваченого в диверсії щодо підводних силових і комунікаційних кабелів у Балтійському морі, – Eagle S – був готовий перерізати інші кабелі і трубопроводи, якби фінська влада цьому не завадила минулого місяця.

Про це заявив голова фінського слідства агентству Reuters, передає "Європейська правда".

Керівник розслідування Рісто Лохі з Національного бюро розслідувань повідомив агентству, що на момент висадження Фінляндії на судно – воно загрожувало перерізати другий кабель електропередачі Estlink1 і газову трубу BalticConnector між Фінляндією та Естонією.

"Існувала б майже негайна небезпека, що інші кабелі або труби, пов'язані з нашою критично важливою підводною інфраструктурою, могли бути пошкоджені", – поінформував він.

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Керівник розслідування зауважив, що дев'ятий член екіпажу судна був доданий до списку підозрюваних і йому заборонено подорожувати.

"Ми заслухали і допитали членів екіпажу, і наразі у нас є дев'ять підозрюваних", – поділився Лохі.

Він акцентував, що для розслідування в пріоритеті люди, чиї завдання або обов'язки включають навігацію судна і операції, пов'язані з якорями.

26 грудня Фінляндія затримала судно Eagle S у звʼязку з обривом кабелю звʼязку в Балтійському морі. За даними ЗМІ, на судні раніше виявили обладнання, що могло використовуватись для шпигунства за літаками й кораблями.

У межах розслідування фінська влада виявила на дні Балтійського моря сліди, які, ймовірно, лишив якір нафтового танкера Eagle S, який пізніше з дна дістав спеціальний корабель шведських Військово-морських сил HMS Belos.

В іншому інциденті Фінляндія та інші країни Балтійського моря підозрюють китайський суховантаж Yi Peng 3 в тому, що в листопаді він перетягнув свій якір і пошкодив два підводних волоконно-оптичних кабелі зв'язку.

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