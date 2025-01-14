В Финляндии говорят, что экипаж танкера Eagle S был готов перерезать больше кабелей

Экипаж на борту нефтяного танкера, обвиненного в диверсии в отношении подводных силовых и коммуникационных кабелей в Балтийском море, – Eagle S – был готов перерезать другие кабели и трубопроводы, если бы финские власти этому не помешали в прошлом месяце.

Об этом заявил глава финского следствия агентству Reuters, передает "Европейская правда".

Руководитель расследования Ристо Лохи из Национального бюро расследований сообщил агентству, что на момент высадки Финляндии на судно – оно угрожало перерезать второй кабель электропередачи Estlink1 и газовую трубу BalticConnector между Финляндией и Эстонией.

"Существовала бы почти немедленная опасность, что другие кабели или трубы, связанные с нашей критически важной подводной инфраструктурой, могли быть повреждены", – проинформировал он.

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Руководитель расследования отметил, что девятый член экипажа судна был добавлен в список подозреваемых и ему запрещено путешествовать.

"Мы заслушали и допросили членов экипажа, и сейчас у нас есть девять подозреваемых", – поделился Лохи.

Он акцентировал, что для расследования в приоритете люди, чьи задачи или обязанности включают навигацию судна и операции, связанные с якорями.

26 декабря Финляндия задержала судно Eagle S в связи с обрывом кабеля связи в Балтийском море. По данным СМИ, на судне ранее обнаружили оборудование, которое могло использоваться для шпионажа за самолетами и кораблями.

В рамках расследования финские власти обнаружили на дне Балтийского моря следы, которые, вероятно, оставил якорь нефтяного танкера Eagle S, который позже со дна достал специальный корабль шведских Военно-морских сил HMS Belos.

В другом инциденте Финляндия и другие страны Балтийского моря подозревают китайский сухогруз Yi Peng 3 в том, что в ноябре он перетянул свой якорь и повредил два подводных волоконно-оптических кабеля связи.

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