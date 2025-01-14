У Британії кажуть, що дрони з наркотиками у в’язницях несуть загрозу національній безпеці

Головний інспектор в’язниць Великої Британії Чарлі Тейлор заявив, що доставка наркотиків і зброї до британських в'язниць безпілотниками стала загрозою національній безпеці.

Про це він написав у своєму звіті, пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Інспектор закликав до термінових дій для боротьби з незаконною діяльністю у в'язницях.

Тейлор розповів, що у Манчестерській в'язниці на півночі Англії ув'язнені випалювали отвори у вікнах, щоб отримати безпілотники з великими вантажами, які можуть спричинити серйозні заворушення або втечу.

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Попередження Тейлора прозвучали після інспекцій у вересні та жовтні двох найсуворіших британських в'язниць – Манчестера та Лонг Лартіна в центральній Англії.

За словами інспектора, в обох в'язницях процвітала нелегальна торгівля наркотиками, мобільними телефонами та зброєю, а базові заходи безпеки, такі як захисна сітка та відеоспостереження, занепали.

"Дуже тривожно, що поліція і пенітенціарна служба фактично передали повітряний простір над двома в'язницями суворого режиму організованим злочинним угрупуванням", – написав він.

Тейлор у своїй заяві наголосив, що "безпека персоналу, ув'язнених і, зрештою, громадськості серйозно скомпрометована нездатністю боротися з тим, що стало загрозою національній безпеці".

Відтак, як передає агентство, Міністерство юстиції Британії заявило, що в Манчестері встановлюються нові сітки і система відеоспостереження.

"Ми контролюємо ситуацію, інвестуючи в утримання і безпеку в'язниць, співпрацюючи з поліцією та іншими органами у боротьбі з серйозною організованою злочинністю, а також будуючи більше місць для ув'язнення небезпечних злочинців", – сказав представник міністерства.

6 січня міністр юстиції Франції Жеральд Дарманен заявив про своє невдоволення заходами, які вживаються для боротьби з незаконним оборотом наркотиків.

Тоді ж міністр наголосив на складності боротьби з мобільними телефонами у в'язницях – у 2024 році їх було вилучено понад 40 тисяч.