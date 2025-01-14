В Британии говорят, что дроны с наркотиками в тюрьмах несут угрозу нацбезопасности

Главный инспектор тюрем Великобритании Чарли Тейлор заявил, что доставка наркотиков и оружия в британские тюрьмы беспилотниками стала угрозой национальной безопасности.

Об этом он написал в своем отчете, пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Инспектор призвал к срочным действиям для борьбы с незаконной деятельностью в тюрьмах.

Тейлор рассказал, что в Манчестерской тюрьме на севере Англии заключенные выжигали отверстия в окнах, чтобы получить беспилотники с большими грузами, которые могут вызвать серьезные беспорядки или побег.

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Предупреждения Тейлора прозвучали после инспекций в сентябре и октябре двух самых строгих британских тюрем – Манчестера и Лонг Лартина в центральной Англии.

По словам инспектора, в обеих тюрьмах процветала нелегальная торговля наркотиками, мобильными телефонами и оружием, а базовые меры безопасности, такие как защитная сетка и видеонаблюдение, пришли в упадок.

"Очень тревожно, что полиция и пенитенциарная служба фактически передали воздушное пространство над двумя тюрьмами строгого режима организованным преступным группировкам", – написал он.

Тейлор в своем заявлении подчеркнул, что "безопасность персонала, заключенных и, наконец, общественности серьезно скомпрометирована неспособностью бороться с тем, что стало угрозой национальной безопасности".

Как передает агентство, Министерство юстиции Великобритании заявило, что в Манчестере устанавливаются новые сетки и система видеонаблюдения.

"Мы контролируем ситуацию, инвестируя в содержание и безопасность тюрем, сотрудничая с полицией и другими органами в борьбе с серьезной организованной преступностью, а также строя больше мест для заключения опасных преступников", – сказал представитель министерства.

6 января министр юстиции Франции Жеральд Дарманен заявил о своем недовольстве мерами, которые принимаются для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Тогда же министр отметил сложность борьбы с мобильными телефонами в тюрьмах – в 2024 году их было изъято более 40 тысяч.