В Британии говорят, что дроны с наркотиками в тюрьмах несут угрозу нацбезопасности
Главный инспектор тюрем Великобритании Чарли Тейлор заявил, что доставка наркотиков и оружия в британские тюрьмы беспилотниками стала угрозой национальной безопасности.
Об этом он написал в своем отчете, пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".
Инспектор призвал к срочным действиям для борьбы с незаконной деятельностью в тюрьмах.
Тейлор рассказал, что в Манчестерской тюрьме на севере Англии заключенные выжигали отверстия в окнах, чтобы получить беспилотники с большими грузами, которые могут вызвать серьезные беспорядки или побег.
Предупреждения Тейлора прозвучали после инспекций в сентябре и октябре двух самых строгих британских тюрем – Манчестера и Лонг Лартина в центральной Англии.
По словам инспектора, в обеих тюрьмах процветала нелегальная торговля наркотиками, мобильными телефонами и оружием, а базовые меры безопасности, такие как защитная сетка и видеонаблюдение, пришли в упадок.
"Очень тревожно, что полиция и пенитенциарная служба фактически передали воздушное пространство над двумя тюрьмами строгого режима организованным преступным группировкам", – написал он.
Тейлор в своем заявлении подчеркнул, что "безопасность персонала, заключенных и, наконец, общественности серьезно скомпрометирована неспособностью бороться с тем, что стало угрозой национальной безопасности".
Как передает агентство, Министерство юстиции Великобритании заявило, что в Манчестере устанавливаются новые сетки и система видеонаблюдения.
"Мы контролируем ситуацию, инвестируя в содержание и безопасность тюрем, сотрудничая с полицией и другими органами в борьбе с серьезной организованной преступностью, а также строя больше мест для заключения опасных преступников", – сказал представитель министерства.
6 января министр юстиции Франции Жеральд Дарманен заявил о своем недовольстве мерами, которые принимаются для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
Тогда же министр отметил сложность борьбы с мобильными телефонами в тюрьмах – в 2024 году их было изъято более 40 тысяч.