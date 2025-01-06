У Франції невдоволені заходами боротьби з наркозлочинами

Міністр юстиції Франції Жеральд Дарманен заявив про своє невдоволення заходами, які вживаються для боротьби з незаконним оборотом наркотиків.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву французького міністра наводить Le Figaro.

За словами Дарманена, у його міністерстві "не все гаразд з питанням наркотиків".

"Нам потрібно все переглянути і зробити те, що ми зробили проти тероризму. Близько десяти років тому ми змінили нашу парадигму, створивши набагато більше спецслужб", – зауважив він.

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Протягом останніх двох тижнів Дарманен, який раніше очолював Міністерство внутрішніх справ, виступив із цілою низкою промов, поїздок і заяв на цю тему.

А кілька днів тому він заявив, що хоче "ізолювати у в'язниці 100 найбільших наркоторговців" із 17 тисяч осіб, які наразі сидять у тюрмах за торгівлю наркотиками у Франції.

Міністр юстиції оголосив, що він "запросив список" цих ув'язнених.

Впровадження цієї системи, натхненної моделлю, застосовуваною до деяких ув'язнених терористів, почнеться "в найближчі кілька тижнів", сказав він.

"Помилка французьких в'язниць полягає в тому, що вони змішують усіх ув'язнених. Деякі з них небезпечні, продовжують торгувати наркотиками і здійснювати вбивства. Їх потрібно ізолювати набагато сильніше", – зазначив Дарманен.

Крім того, він вказав, що ще однією складністю у боротьбі з наркозлочинами є переповненість французьких в’язниць.

Міністр також наголосив на складності боротьби з мобільними телефонами у в'язницях – у 2024 році їх було вилучено понад 40 тисяч.

"Нам потрібно ще 500 мільйонів євро, щоб встановити пристрої для глушіння зв'язку у всіх в'язницях... Наразі Франція зазнає невдачі в цьому питанні", – вказав він.

Щоб вдарити по гаманцю наркоторговців, міністр юстиції хоче зробити акцент на "конфіскації та вилученні".

"Наркоторгівля у Франції коштує від 3 до 6 мільярдів євро на рік. Ми вилучаємо один мільярд і конфіскуємо трохи менше 400 мільйонів", – сказав він.

Нагадаємо, навесні минулого року тоді ще глава МВС Дарманен оголосив про початок антинаркотичних рейдів, метою яких була демонстрація серйозності намірів тодішнього уряду боротися з наркоторгівлею в містах.

Повідомляли про затримання 1738 осіб в рамках цих рейдів.