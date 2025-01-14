Премьер Франции объявил о пересмотре противоречивого плана повышения пенсионного возраста

Новый премьер-министр Франции Франсуа Байру объявил во вторник о возможности пересмотра плана повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет, что является важным шагом для обеспечения большей стабильности его правительства меньшинства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

В своем первом обращении к законодателям в Национальной ассамблее Байру сказал, что решил вернуть этот вопрос в повестку дня. Байру пообещал искать "новый путь реформ, без всяких тотемов или табу, даже относительно пенсионного возраста", если будет гарантировано финансирование изменений.

План президента Эмманюэля Макрона повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет привел к многомесячным массовым протестам с января по июнь 2023 года, которые нанесли ущерб его правлению.

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Пенсионная реформа, несмотря на массовые протесты, постепенно начала внедряться.

Однако социалисты призвали Байру объявить о "приостановке" реформы с целью отмены выхода на пенсию в 64 года и введения специальных мер для тех, кто имеет долгую карьеру.

Во вторник Байру не объявил о таком шаге, но его предложение пересмотреть реформу выглядит как рука, протянутая налево. Новый премьер-министр хочет заключить "пакт о ненападении" с социалистами, чтобы они не поддержали любые будущие шаги, направленные на свержение его правительства.

Он предположил, что возраст в 64 года, который был наиболее критикуемым изменением, может быть снижен в зависимости от результатов переговоров.

С другой стороны политического спектра консерваторы предостерегают от любой приостановки пенсионной реформы.

"Если бы мы отменили пенсионную реформу, это стоило бы 3,4 миллиарда евро в 2025 году и почти 16 миллиардов в 2032 году", – заявил лидер Сената Жерар Ларше, консерватор.

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