Левые во Франции угрожают правительству вотумом недоверия из-за пенсионной реформы

Социалистическая партия Франции, поддержка которой важна для работы правительства меньшинства во главе с Франсуа Байру, будет голосовать за вотум недоверия при отсутствии компромисса в вопросе пенсионной реформы.

Об этом лидер социалистов Оливье Фор заявил в эфире телеканала TF1, сообщает "Европейская правда".

Фор отметил готовность премьера Франции обсуждать вопрос пенсионной реформы.

"Восстановление социального диалога – это очень хорошо, я приму это во внимание. Но мы не можем говорить о возвращении к реформе (бывшего премьера Элизабет. – Ред.) Борн, если не будет согласия", – добавил он.

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Лидер социалистов подтвердил, что его партия выразит недоверие правительству, "если не получит четкого ответа" на вопрос о пенсионной реформе.

"Мы хотим искренней дискуссии. Я жду ответа премьер-министра", – указал Фор.

Социалисты, которые вместе с ультраправыми депутатами проголосовали против предыдущих бюджетных предложений, что привело к падению правительства Мишеля Барнье, поставили условием своей поддержки правительства Байру уступки по пенсионной реформе 2023 года.

Реформа, которую широко отвергают левые, постепенно повышает минимальный возраст для получения полной пенсии с 62 лет до 64, чтобы сэкономить 17 миллиардов евро в год.

Во вторник новый премьер Франции допустил пересмотр плана повышения пенсионного возраста.

Между тем с другой стороны политического спектра консерваторы предостерегают от любой приостановки пенсионной реформы.