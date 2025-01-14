Левые во Франции угрожают правительству вотумом недоверия из-за пенсионной реформы
Социалистическая партия Франции, поддержка которой важна для работы правительства меньшинства во главе с Франсуа Байру, будет голосовать за вотум недоверия при отсутствии компромисса в вопросе пенсионной реформы.
Об этом лидер социалистов Оливье Фор заявил в эфире телеканала TF1, сообщает "Европейская правда".
Фор отметил готовность премьера Франции обсуждать вопрос пенсионной реформы.
"Восстановление социального диалога – это очень хорошо, я приму это во внимание. Но мы не можем говорить о возвращении к реформе (бывшего премьера Элизабет. – Ред.) Борн, если не будет согласия", – добавил он.
Лидер социалистов подтвердил, что его партия выразит недоверие правительству, "если не получит четкого ответа" на вопрос о пенсионной реформе.
"Мы хотим искренней дискуссии. Я жду ответа премьер-министра", – указал Фор.
Социалисты, которые вместе с ультраправыми депутатами проголосовали против предыдущих бюджетных предложений, что привело к падению правительства Мишеля Барнье, поставили условием своей поддержки правительства Байру уступки по пенсионной реформе 2023 года.
Реформа, которую широко отвергают левые, постепенно повышает минимальный возраст для получения полной пенсии с 62 лет до 64, чтобы сэкономить 17 миллиардов евро в год.
Во вторник новый премьер Франции допустил пересмотр плана повышения пенсионного возраста.
Между тем с другой стороны политического спектра консерваторы предостерегают от любой приостановки пенсионной реформы.