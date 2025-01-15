Зеленський обговорив зі спікеркою Сейму Латвії подальшу підтримку України

Президент Володимир Зеленський обговорив зі спікеркою Сейму Латвії Дайгою Мієрінею продовження підтримки України.

Про це він повідомив у Telegram, передає "Європейська правда".

Як заявив Зеленський, у вівторок, 14 січня, він та Мієріня під час її візиту до Києва "провели предметну розмову про продовження підтримки України та спільні кроки, спрямовані на досягнення справедливого й тривалого миру в усьому регіоні".

"Від початку повномасштабного російського вторгнення Латвія є нашим надійним союзником. Вдячний латвійцям за щорічне виділення 0,25 % ВВП на військову підтримку України, за допомогу нашим воїнам, усім українцям та українкам", – заявив він.

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Наприкінці грудня міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив про те, що країна підготувала до передачі Україні чергової партії дронів.

Вже 9 січня інформували, що Велика Британія спільно із союзниками по НАТО, зокрема Латвією, передасть Україні 30 тисяч нових безпілотників.