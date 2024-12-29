Латвія підготувала до передачі Україні понад 1000 дронів різних типів
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив про те, що країна підготувала до передачі Україні чергової партії дронів.
Про це, він написав у соцмережі X (Twitter), передає "Європейська правда".
За його словами, остання партія складається з понад 1000 бойових безпілотників різних типів.
"Разом з латвійськими виробниками безпілотників ми продовжуємо підтримувати Україну. Підготовлено останню партію, що складається з понад 1000 бойових безпілотників різних типів", – написав Спрудс.
Він нагадав, що коаліцію безпілотників очолюють Латвія та Велика Британія. За словами міністра, у 2025 році Латвія виділить ще 20 мільйонів євро на закупівлю безпілотників в рамках коаліції.
Раніше повідомлялося, що країни "коаліції дронів" та "морської коаліції" у рамках формату "Рамштайн" з січня почнуть масово постачати Україні безпілотники різного типу, йдеться про масштаби на "десятки тисяч" апаратів.
Нагадаємо, у червні Британія і Латвія від імені "коаліції дронів" оголосили конкурс на поставку Україні безпілотних літальних апаратів FPV на суму 352 тисячі євро.
У липні країни-учасниці "коаліції дронів" підписали Меморандум про взаєморозуміння, в межах якого створили спільний фонд на 45 млн євро.