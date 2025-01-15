Зеленский обсудил со спикером Сейма Латвии дальнейшую поддержку Украины

Президент Владимир Зеленский обсудил со спикером Сейма Латвии Дайгой Миериней продолжение поддержки Украины.

Об этом он сообщил в Telegram, передает "Европейская правда".

Как заявил Зеленский, во вторник, 14 января, он и Миериня во время ее визита в Киев "провели предметный разговор о продолжении поддержки Украины и совместных шагах, направленных на достижение справедливого и прочного мира во всем регионе".

"С начала полномасштабного российского вторжения Латвия является нашим надежным союзником. Благодарен латвийцам за ежегодное выделение 0,25 % ВВП на военную поддержку Украины, за помощь нашим воинам, всем украинцам и украинкам", – заявил он.

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В конце декабря министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил о том, что страна подготовила к передаче Украине очередной партии дронов.

Уже 9 января информировали, что Великобритания совместно с союзниками по НАТО, в частности Латвией, передаст Украине 30 тысяч новых беспилотников.