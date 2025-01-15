Прем’єр Естонії каже, що операція НАТО в Балтійському морі обіцяє швидке реагування

Операція "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), розпочата країнами НАТО для захисту підводної інфраструктури в Балтійському морі, обіцяє швидке реагування на можливі зловмисні дії.

Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал під час телеефіру у середу, 15 січня, цитує ERR, передає "Європейська правда".

Міхал заявив, що для Естонії це означає, що в разі виникнення загрозливої ситуації – чи то навмисно організованої, чи то спричиненої недбалістю – країна готова "швидше відреагувати і зупинити порушника або шкідливу діяльність".

Він зауважив, що кораблі Альянсу в Балтійському морі допоможуть створити кращу картину того, що відбувається, особливо там, де спостерігається інтенсивний рух, як, наприклад, у Фінській затоці, біля берегів Польщі або в Данських протоках.

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"Крім кораблів, що діють в морі, це також передбачає використання розвідувальних засобів і систем штучного інтелекту, а також інших технологічних можливостей", – сказав прем'єр-міністр країни.

За словами прем'єра, операція "Балтійський вартовий" відстежує пересування кораблів, що плавають у цьому районі, визначає їхні наміри і перевіряє, чи відповідає дійсності інформація, яку вони надають.

"Основна мета – отримати кращу картину ситуації і необхідність моніторингу інфраструктури", – підкреслив він.

Окремо він звернув увагу й на те, що неможливо контролювати кожен метр інфраструктури на суші, не кажучи вже про підводну, але картину можна зробити чіткішою і створити стримуючі фактори на цих об'єктах, таким чином гарантуючи, що менше буде зловживань, а також менше буде шкідливої недбалості.

Нагадаємо, лідери зустрілися у Гельсінкі для обговорення серії інцидентів з пошкодженням підводної інфраструктури у Балтиці та загроз, які становить "тіньовий флот" танкерів, що перевозять російську нафту.

Фінляндія та Швеція вже оголосили, що нададуть свої кораблі для спільних заходів союзників, таку готовність висловив і канцлер Німеччини.

14 січня вісім держав-членів НАТО, які мають вихід до Балтійського моря, оголосили про свій план дій у відповідь на підозрілі випадки пошкодження підводної інфраструктури.