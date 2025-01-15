Премьер Эстонии говорит, что операция НАТО в Балтийском море обещает быстрое реагирование

Операция "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), начатая странами НАТО для защиты подводной инфраструктуры в Балтийском море, обещает быстрое реагирование на возможные злонамеренные действия.

Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал во время телеэфира в среду, 15 января, цитирует ERR, передает "Европейская правда".

Михал заявил, что для Эстонии это означает, что в случае возникновения угрожающей ситуации – то ли намеренно организованной, то ли вызванной халатностью – страна готова "быстрее отреагировать и остановить нарушителя или вредную деятельность".

Он отметил, что корабли Альянса в Балтийском море помогут создать лучшую картину происходящего, особенно там, где наблюдается интенсивное движение, как, например, в Финском заливе, у берегов Польши или в Датских проливах.

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"Помимо кораблей, действующих в море, это также предполагает использование разведывательных средств и систем искусственного интеллекта, а также других технологических возможностей", – сказал премьер-министр страны.

По словам премьера, операция "Балтийский часовой" отслеживает передвижения кораблей, плавающих в этом районе, определяет их намерения и проверяет, соответствует ли действительности информация, которую они предоставляют.

"Основная цель – получить лучшую картину ситуации и необходимость мониторинга инфраструктуры", – подчеркнул он.

Отдельно он обратил внимание и на то, что невозможно контролировать каждый метр инфраструктуры на суше, не говоря уже о подводной, но картину можно сделать более четкой и создать сдерживающие факторы на этих объектах, таким образом гарантируя, что меньше будет злоупотреблений, а также меньше будет вредной халатности.

Напомним, лидеры встретились в Хельсинки для обсуждения серии инцидентов с повреждением подводной инфраструктуры в Балтике и угроз, которые представляет "теневой флот" танкеров, перевозящих российскую нефть.

Финляндия и Швеция уже объявили, что предоставят свои корабли для совместных мероприятий союзников, такую готовность выразил и канцлер Германии.

14 января восемь государств-членов НАТО, которые имеют выход к Балтийскому морю, объявили о своем плане действий в ответ на подозрительные случаи повреждения подводной инфраструктуры.