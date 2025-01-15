Чехія передала українським прикордонникам колісну самохідну артустановку DITA

Чехія передала українським прикордонникам 155-мм самохідну артилерійську установку DITA.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає "Європейська правда".

Як зазначили прикордонники, завдяки підтримці народу Чехії вогневі можливості Державної прикордонної служби України стали потужнішими.

"На озброєння надійшла нова сучасна одиниця – колісна самохідна артилерійська установка DITA", – розповіли вони

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Отримана САУ автоматизована, а це дає змогу використовувати її екіпажу до двох людей, водночас забезпечується безпрецедентна скорострільність.

Зазначається, що оператор задає лише координати, тоді як усі потрібні параметри стрільби розраховує обчислювач, а заряджання й наведення відбуваються автоматично.

"Вже невдовзі самохідна гаубиця нищитиме ворога на передовій", – підсумували прикордонники.

Нещодавно писали, що у рамках чеської ініціативи зі збору коштів на купівлю дронів для використання в боях в Україні до 5 грудня зібрано понад 203 мільйони крон (понад 8 млн євро).

13 грудня інформували, що у Чехії збирають кошти на придбання гелікоптера Sikorsky UH-60 Black Hawk для Головного управління розвідки Міністерства оборони України.