Чехія передала українським прикордонникам колісну самохідну артустановку DITA
Новини — Середа, 15 січня 2025, 11:00 —
Чехія передала українським прикордонникам 155-мм самохідну артилерійську установку DITA.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає "Європейська правда".
Як зазначили прикордонники, завдяки підтримці народу Чехії вогневі можливості Державної прикордонної служби України стали потужнішими.
"На озброєння надійшла нова сучасна одиниця – колісна самохідна артилерійська установка DITA", – розповіли вони
Отримана САУ автоматизована, а це дає змогу використовувати її екіпажу до двох людей, водночас забезпечується безпрецедентна скорострільність.
Зазначається, що оператор задає лише координати, тоді як усі потрібні параметри стрільби розраховує обчислювач, а заряджання й наведення відбуваються автоматично.
"Вже невдовзі самохідна гаубиця нищитиме ворога на передовій", – підсумували прикордонники.
Нещодавно писали, що у рамках чеської ініціативи зі збору коштів на купівлю дронів для використання в боях в Україні до 5 грудня зібрано понад 203 мільйони крон (понад 8 млн євро).
13 грудня інформували, що у Чехії збирають кошти на придбання гелікоптера Sikorsky UH-60 Black Hawk для Головного управління розвідки Міністерства оборони України.