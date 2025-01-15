Чехия передала украинским пограничникам колесную самоходную артустановку DITA

Чехия передала украинским пограничникам 155-мм самоходную артиллерийскую установку DITA.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает "Европейская правда".

Как отметили пограничники, благодаря поддержке народа Чехии огневые возможности Государственной пограничной службы Украины стали мощнее.

"На вооружение поступила новая современная единица – колесная самоходная артиллерийская установка DITA", – рассказали они.

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Полученная САУ автоматизирована, а это позволяет использовать ее экипажу до двух человек, при этом обеспечивается беспрецедентная скорострельность.

Отмечается, что оператор задает только координаты, тогда как все необходимые параметры стрельбы рассчитывает вычислитель, а заряжание и наведение происходят автоматически.

"Уже вскоре самоходная гаубица будет уничтожать врага на передовой", – подытожили пограничники.

Недавно писали, что в рамках чешской инициативы по сбору средств на покупку дронов для использования в боях в Украине до 5 декабря собрано более 203 миллионов крон (более 8 млн евро).

13 декабря информировали, что в Чехии собирают средства на приобретение вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk для Главного управления разведки Министерства обороны Украины.