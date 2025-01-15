Чехия передала украинским пограничникам колесную самоходную артустановку DITA
Новости — Среда, 15 января 2025, 11:00 —
Чехия передала украинским пограничникам 155-мм самоходную артиллерийскую установку DITA.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает "Европейская правда".
Как отметили пограничники, благодаря поддержке народа Чехии огневые возможности Государственной пограничной службы Украины стали мощнее.
"На вооружение поступила новая современная единица – колесная самоходная артиллерийская установка DITA", – рассказали они.
Полученная САУ автоматизирована, а это позволяет использовать ее экипажу до двух человек, при этом обеспечивается беспрецедентная скорострельность.
Отмечается, что оператор задает только координаты, тогда как все необходимые параметры стрельбы рассчитывает вычислитель, а заряжание и наведение происходят автоматически.
"Уже вскоре самоходная гаубица будет уничтожать врага на передовой", – подытожили пограничники.
Недавно писали, что в рамках чешской инициативы по сбору средств на покупку дронов для использования в боях в Украине до 5 декабря собрано более 203 миллионов крон (более 8 млн евро).
13 декабря информировали, что в Чехии собирают средства на приобретение вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk для Главного управления разведки Министерства обороны Украины.