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У Чехії збирають кошти на придбання гелікоптера Black Hawk для розвідки

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Новини — П'ятниця, 13 грудня 2024, 09:27 — Уляна Кричковська

У Чехії збирають кошти на придбання гелікоптера Sikorsky UH-60 Black Hawk для Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Про це ГУР написало у Facebook, передає "Європейська правда".

Розвідники проінформували, що у Чехії хочуть придбати гелікоптер Sikorsky UH-60 Black Hawk для українських воєнних розвідників.

Інформується, що для купівлі гелікоптера треба майже $3 млн, дві третини з яких уже зібрано.

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Як зазначається, на озброєнні розвідників вже є декілька таких бортів. Вони успішно використовуються в операціях зі знищення російських загарбників.

"Дякуємо усім небайдужим у Чехії та у всій Європі, хто долучився до ініціативи та продовжує підтримувати спротив України! Наші друзі надали новий імпульс благодійній кампанії на підсилення ГУР і знайшли дешевший та якісний Black Hawk у США", – додали в розвідці.

Нещодавно писали, що у рамках чеської ініціативи зі збору коштів на купівлю дронів для використання в боях в Україні до 5 грудня зібрано понад 203 мільйони крон (понад 8 млн євро).

Зазначимо, у 2023 році стартував чеський збір на Black Hawk. Станом на листопад 2023 року у рамках чеської ініціативи "Подарунок для Путіна" зібрали майже пів мільйона євро на придбання вертольота Black Hawk для української військової розвідки.

У січні 2024 року писали, що поліція Праги розслідує погрози чеському актору Ондржею Вечи через підтримку кампанії Skupina D, яка збирає кошти на безпілотники для України.

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