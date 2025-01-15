Сибіга: вважаю транзит російського газу до Придністров’я неприпустимим

Глава МЗС Андрій Сибіга вважає взагалі неприпустимим транзит російського газу до придністровського регіону Молдови.

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

Міністр відповідав на питання про Трансбалканський газопровід, який проходить також територією України і через який Росія потенційно може відновити постачання газу для невизнаного Придністров’я.

За його словами, це питання потрібно вивчати.

Реклама:

"Але я вважаю, що транзит російського газу взагалі неприпустимий. Та наразі ми говоримо про можливість допомоги придністровському регіону спільними діями України та ЄС. Ось це на порядку денному", – наголосив Сибіга.

Тому він закликав зосередитися на тому, що можна зробити без російського газу.

Нагадаємо, 1 січня 2025 року, після припинення подачі газу РФ, у Придністров’ї відключили центральне опалення у містах, а газ залишився лише для приготування їжі. Із 3 січня у придністровському регіоні почали запроваджувати віялові відключення електроенергії.

Лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський 15 січня заявив, що Росія подасть газ як гуманітарну допомогу в Придністров'я.

Детально про те, який план ймовірно реалізовує Росія у Молдові, лишивши Придністров’я без газу, та як цьому може завадити Україна – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті Придністров’я готують для "атаки" на Україну.