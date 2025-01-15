Сибига: считаю транзит российского газа в Приднестровье недопустимым

Глава МИД Андрей Сибига считает вообще недопустимым транзит российского газа в приднестровский регион Молдовы.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Министр отвечал на вопрос о Трансбалканском газопроводе, который проходит также по территории Украины и через который Россия потенциально может возобновить поставки газа для непризнанного Приднестровья.

По его словам, этот вопрос нужно изучать.

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"Но я считаю, что транзит российского газа вообще недопустим. Но сейчас мы говорим о возможности помощи приднестровскому региону совместными действиями Украины и ЕС. Вот это на повестке дня", – подчеркнул Сибига.

Поэтому он призвал сосредоточиться на том, что можно сделать без российского газа.

Напомним, 1 января 2025 года, после прекращения подачи газа РФ, в Приднестровье отключили центральное отопление в городах, а газ остался только для приготовления пищи. С 3 января в приднестровском регионе начали вводить веерные отключения электроэнергии.

Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский 15 января заявил, что Россия подаст газ в качестве гуманитарной помощи в Приднестровье.

Подробно о том, какой план вероятно реализует Россия в Молдове, оставив Приднестровье без газа, и как этому может помешать Украина – в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье Приднестровье готовят для "атаки" на Украину.