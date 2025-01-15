МИД: по чешской инициативе в Украину доставили 80% закупленных снарядов, остальные в пути

Глава МИД Андрей Сибига рассказал, что в Украину уже доставили 80% обещанных в рамках чешской инициативы боеприпасов.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Он выразил благодарность Чехии за эту инициативу, которая, по его словам, оказалась очень полезной.

"Удалось доставить в Украину уже до 80% обещанного. Чешская сторона выполнила свое обещание и поставила до конца 2024 года 520 тысяч снарядов калибра 155 мм и большое количество других калибров. Но мне подтвердили, что все обещанные снаряды различных калибров закуплены", – рассказал Сибига.

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По его словам, сейчас речь идет о финализации их поставки в Украину.

"Но следует также помнить, что закупка зависит и от донорских средств – Чехия собирает средства от наших партнеров, и помощь в этом, работа со столицами, является одной из задач украинской дипломатии. Потому что были определенные страны, которые пообещали определенную сумму средств, но так их и не внесли", – отметил министр.

Напомним, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в ноябре в интервью "Европейской правде" заявил, что в мире еще есть большое количество изготовленных боеприпасов, которые в 2025 году можно было бы выкупить для ВСУ.

Ранее сообщалось, что чешская инициатива способна обеспечить для ВСУ от 50 до 100 тысяч снарядов крупного калибра в месяц.

Больше об инициативе читайте в статье "Европейской правды".