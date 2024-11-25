Глава МЗС Чехії: На 2025 рік у світі є велика кількість снарядів, які можна викупити для ЗСУ

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що у світі ще є велика кількість виготовлених боєприпасів, які в 2025 році можна було б викупити для ЗСУ.

Про це він розповів в інтерв'ю "Європейській правді".

Ліпавський зазначив, що може гарантувати поставку до кінця року півмільйона снарядів великого калібру для ЗСУ.

"Я не можу сказати, скільки точно снарядів ми вже передали і скільки лишилося, але колеги, відповідальні за цю схему кажуть, що ми досягнемо цього показника", – сказав він.

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Міністр також повідомив, що прем'єр Чехії разом з прем'єр-міністром Данії та прем'єр-міністром Нідерландів вже домовилися продовжити ініціативу з закупівлі снарядів у 2025-му році.

"Ми ще оголосимо деталі, але очевидно, що Україна потребуватиме боєприпасів і у 25-му році. Тому ми маємо продовжувати", – наголосив Ліпавський.

Водночас, додав він, для продовження постачання потрібно буде нарощувати виробництво. Україна також зараз нарощує власне виробництво.

"Але на 2025 рік є велика кількість вже виготовлених боєприпасів по всьому світу, які можуть викупити для ЗСУ", – зазначив Ліпавський.

Нагадаємо, в межах ініціативи, вперше оголошеної на початку року президентом Петром Павелом, Чехія шукає артилерійські боєприпаси для України в країнах Європейського Союзу та за його межами.

Раніше стало відомо, що Нідерланди планують збільшити постачання артилерійських боєприпасів великого калібру для України і виділяють на це ще 271 млн євро.

Раніше повідомляли, що чеська ініціатива здатна забезпечити для ЗСУ від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць. А до кінця року їхня загальна кількість має сягнути пів мільйона.

Більше про ініціативу читайте в статті "Європейської правди".