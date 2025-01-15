Прем'єр Греції висунув спікера парламенту в президенти

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив про висунення спікера парламенту Константіноса Тасуласа на посаду президента.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Міцотакіс підкреслив здатність Тасуласа до об'єднання, посилаючись на те, що він неодноразово обирався на посаду спікера за підтримки переважної більшості парламенту.

Міцотакіс і Тасулас

"Широке визнання пана Тасуласа випливає з того факту, що він тричі обирався спікером грецького парламенту з найсильнішою більшістю голосів у постдиктаторську епоху: 283, 270 і 249 голосів", – сказав Міцотакіс.

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Говорячи про своє рішення відійти від традиції висунення кандидатури президента з-поза меж правлячої більшості, Міцотакіс стверджує, що головним критерієм має бути довіра суспільства.

"Різний політичний бекграунд президента і прем'єр-міністра не гарантує інституційного балансу, так само як і їхнє зближення автоматично не створює ризиків для держави", – пояснив він.

Міцотакіс також висловив подяку президенту Катерині Сакелларопулу, яка залишає посаду, похваливши її за гуманізацію президентства. Однак він додав, що зараз країні потрібен президент з "багаторічним досвідом державної служби та чіткими політичними якостями".

Крім того, Міцотакіс запропонував внести поправку до конституції, щоб обмежити повноваження президента Грецької Республіки одним шестирічним терміном, заявивши, що він має намір внести цю зміну під час наступного перегляду конституції.

Очікується, що парламент проголосує за нового президента протягом десяти днів.

Посада президента у Греції – значною мірою церемоніальна роль, яка також передбачає обмежені політичні повноваження.

Сакелларопулу стала першою жінкою-главою держави в Греції. У листопаді 2022 року вона приїздила до Києва.