Премьер Греции выдвинул спикера парламента в президенты

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о выдвижении спикера парламента Константиноса Тасуласа на пост президента.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Мицотакис подчеркнул способность Тасуласа к объединению, ссылаясь на то, что он неоднократно избирался на должность спикера при поддержке подавляющего большинства парламента.

Мицотакис и Тасулас

"Широкое признание господина Тасуласа следует из того факта, что он трижды избирался спикером греческого парламента с самым сильным большинством голосов в постдиктаторскую эпоху: 283, 270 и 249 голосов", – сказал Мицотакис.

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Говоря о своем решении отойти от традиции выдвижения кандидатуры президента из-за пределов правящего большинства, Мицотакис утверждает, что главным критерием должно быть доверие общества.

"Разный политический бэкграунд президента и премьер-министра не гарантирует институционального баланса, так же, как и их сближение автоматически не создает рисков для государства", – пояснил он.

Мицотакис также выразил благодарность президенту Катерине Сакелларопулу, которая покидает пост, похвалив ее за гуманизацию президентства. Однако он добавил, что сейчас стране нужен президент с "многолетним опытом государственной службы и четкими политическими качествами".

Кроме того, Мицотакис предложил внести поправку в конституцию, чтобы ограничить полномочия президента Греческой Республики одним шестилетним сроком, заявив, что он намерен внести это изменение во время следующего пересмотра конституции.

Ожидается, что парламент проголосует за нового президента в течение десяти дней.

Должность президента в Греции – в значительной степени церемониальная роль, которая также предусматривает ограниченные политические полномочия.

Сакелларопулу стала первой женщиной-главой государства в Греции. В ноябре 2022 года она приезжала в Киев.