Державний борг Італії досягнув рекордного показника у понад 3 трильйони євро

Державний борг Італії в листопаді ще більше зріс, перевищивши 3 трильйони євро і досягнувши рекордного рівня.

Про це повідомив у середу центральний банк третьої за величиною економіки єврозони, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Стабільність величезного державного боргу Італії вже давно розглядається як вирішальний фактор для виживання єврозони.

За даними Банку Італії, в листопаді борг Італії зріс до 3 005,2 мільярда євро порівняно з 2 981,3 мільярда євро в попередньому місяці.

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За прогнозами уряду, державний борг країни – вже другий за величиною після Греції в єврозоні щодо валового внутрішнього продукту (ВВП) – зросте до 138% ВВП у 2026 році з 135% у 2023 році.

Якщо економічне зростання у 2025 році буде значно нижчим за цільовий показник уряду на рівні 1,2%, як очікує більшість прогнозистів, співвідношення боргу до ВВП зросте ще більше.

Як наслідок, ринки можуть неохоче купувати італійські облігації, що збільшить навантаження на уряд з обслуговування боргу.

У відсотках від загальних державних витрат цей тягар становив 6,8% у 2023 році, за останніми доступними даними, порівняно з 7,5% роком раніше, згідно з даними італійського казначейства та UniCredit.

Рим, який минулого року потрапив під процедуру Європейського Союзу щодо надмірного дефіциту, сподівається знизити свій дефіцит нижче встановленої в ЄС стелі в 3% ВВП у 2026 році з 3,8%, запланованих минулого року, і 7,2% у 2023 році.