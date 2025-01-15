Государственный долг Италии достиг рекордного показателя в более чем 3 триллиона евро

Государственный долг Италии в ноябре еще больше вырос, превысив 3 триллиона евро и достигнув рекордного уровня.

Об этом сообщил в среду центральный банк третьей по величине экономики еврозоны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Стабильность огромного государственного долга Италии уже давно рассматривается как решающий фактор для выживания еврозоны.

По данным Банка Италии, в ноябре долг Италии вырос до 3 005,2 миллиарда евро по сравнению с 2 981,3 миллиарда евро в предыдущем месяце.

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По прогнозам правительства, государственный долг страны – уже второй по величине после Греции в еврозоне по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) – вырастет до 138% ВВП в 2026 году с 135% в 2023 году.

Если экономический рост в 2025 году будет значительно ниже целевого показателя правительства на уровне 1,2%, как ожидает большинство прогнозистов, соотношение долга к ВВП вырастет еще больше.

Как следствие, рынки могут неохотно покупать итальянские облигации, что увеличит нагрузку на правительство по обслуживанию долга.

В процентах от общих государственных расходов это бремя составило 6,8% в 2023 году, по последним доступным данным, по сравнению с 7,5% годом ранее, согласно данным итальянского казначейства и UniCredit.

Рим, который в прошлом году попал под процедуру Европейского Союза по чрезмерному дефициту, надеется снизить свой дефицит ниже установленного в ЕС потолка в 3% ВВП в 2026 году с 3,8%, запланированных в прошлом году, и 7,2% в 2023 году.