Грузія: ЄС шокований повідомленнями про причетність політиків від влади до побиття опозиціонера
ЄС шокований жорстоким побиттям в Грузії колишнього прем'єр-міністра та лідера опозиції Георгія Гахарії й повідомленнями про те, що до цього причетні політики партії влади "Грузинська мрія".
Про це заявила у середу у соцмережі Х (Twitter) зовнішньополітична речниця Єврокомісії Аніта Гіппер, пише "Європейська правда".
Вона заявила, що повідомлення про причетність політиків "Грузинської мрії" до жорстокого нападу на колишнього прем'єр-міністра Грузії та лідера опозиції Гахарії шокує.
"Насильству та безкарності немає місця в жодній демократичній країні, не кажучи вже про країну-кандидата на вступ до ЄС", – наголосила Гіппер.
Georgia: The reported involvement of Georgian Dream politicians in the brutal attack on former Georgian Prime Minister and opposition leader @GakhariaGiorgi is shocking.– Anitta Hipper (@ExtSpoxEU) January 15, 2025
There is no place for violence or impunity in any democracy – let alone in an EU candidate country.
Гахарію побили у ніч на 15 січня в готелі у Батумі. У експрем’єра діагностували перелом кістки носа і струс мозку.
Соратники Гахарії звинуватили владу у його побитті та вимагають розслідування і покарання винуватців.
За словами свідків, серед учасників побиття бачили депутата "Сили народу", що є сателітом партії влади, Дмитрія Самхарадзе і члена Верховної ради Аджарії від партії влади Георгія Манвелідзе.