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Грузія: ЄС шокований повідомленнями про причетність політиків від влади до побиття опозиціонера

Новини — Середа, 15 січня 2025, 18:50 — Христина Бондарєва

ЄС шокований жорстоким побиттям в Грузії колишнього прем'єр-міністра та лідера опозиції Георгія Гахарії й повідомленнями про те, що до цього причетні політики партії влади "Грузинська мрія".

Про це заявила у середу у соцмережі Х (Twitter) зовнішньополітична речниця Єврокомісії Аніта Гіппер, пише "Європейська правда".

Вона заявила, що повідомлення про причетність політиків "Грузинської мрії" до жорстокого нападу на колишнього прем'єр-міністра Грузії та лідера опозиції Гахарії шокує.

"Насильству та безкарності немає місця в жодній демократичній країні, не кажучи вже про країну-кандидата на вступ до ЄС", – наголосила Гіппер.

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Гахарію побили у ніч на 15 січня в готелі у Батумі. У експрем’єра діагностували перелом кістки носа і струс мозку. 

Соратники Гахарії звинуватили владу у його побитті та вимагають розслідування і покарання винуватців.

За словами свідків, серед учасників побиття бачили депутата "Сили народу", що є сателітом партії влади, Дмитрія Самхарадзе і члена Верховної ради Аджарії від партії влади Георгія Манвелідзе. 

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Грузія
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