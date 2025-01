Грузія: ЄС шокований повідомленнями про причетність політиків від влади до побиття опозиціонера

ЄС шокований жорстоким побиттям в Грузії колишнього прем'єр-міністра та лідера опозиції Георгія Гахарії й повідомленнями про те, що до цього причетні політики партії влади "Грузинська мрія".

Про це заявила у середу у соцмережі Х (Twitter) зовнішньополітична речниця Єврокомісії Аніта Гіппер, пише "Європейська правда".

Вона заявила, що повідомлення про причетність політиків "Грузинської мрії" до жорстокого нападу на колишнього прем'єр-міністра Грузії та лідера опозиції Гахарії шокує.

"Насильству та безкарності немає місця в жодній демократичній країні, не кажучи вже про країну-кандидата на вступ до ЄС", – наголосила Гіппер.

Georgia: The reported involvement of Georgian Dream politicians in the brutal attack on former Georgian Prime Minister and opposition leader @GakhariaGiorgi is shocking.



There is no place for violence or impunity in any democracy – let alone in an EU candidate country.