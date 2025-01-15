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Грузия: ЕС шокирован сообщениями о причастности политиков от власти к избиению оппозиционера

Новости — Среда, 15 января 2025, 18:50 — Кристина Бондарева

ЕС шокирован жестоким избиением в Грузии бывшего премьер-министра и лидера оппозиции Георгия Гахарии и сообщениями о том, что к этому причастны политики партии власти "Грузинская мечта".

Об этом заявила в среду в соцсети Х (Twitter) внешнеполитический представитель Еврокомиссии Анита Гиппер, пишет "Европейская правда".

Она заявила, что сообщение о причастности политиков "Грузинской мечты" к жестокому нападению на бывшего премьер-министра Грузии и лидера оппозиции Гахарии шокирует.

"Насилию и безнаказанности нет места ни в одной демократической стране, не говоря уже о стране-кандидате на вступление в ЕС", – подчеркнула Гиппер.

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Гахарию избили в ночь на 15 января в отеле в Батуми. У экс-премьера диагностировали перелом кости носа и сотрясение мозга.

Соратники Гахарии обвинили власти в его избиении и требуют расследования и наказания виновников.

По словам свидетелей, среди участников избиения видели депутата "Силы народа", являющегося сателлитом партии власти, Дмитрия Самхарадзе и члена Верховного совета Аджарии от партии власти Георгия Манвелидзе.

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Грузия
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