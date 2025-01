Грузия: ЕС шокирован сообщениями о причастности политиков от власти к избиению оппозиционера

ЕС шокирован жестоким избиением в Грузии бывшего премьер-министра и лидера оппозиции Георгия Гахарии и сообщениями о том, что к этому причастны политики партии власти "Грузинская мечта".

Об этом заявила в среду в соцсети Х (Twitter) внешнеполитический представитель Еврокомиссии Анита Гиппер, пишет "Европейская правда".

Она заявила, что сообщение о причастности политиков "Грузинской мечты" к жестокому нападению на бывшего премьер-министра Грузии и лидера оппозиции Гахарии шокирует.

"Насилию и безнаказанности нет места ни в одной демократической стране, не говоря уже о стране-кандидате на вступление в ЕС", – подчеркнула Гиппер.

Georgia: The reported involvement of Georgian Dream politicians in the brutal attack on former Georgian Prime Minister and opposition leader @GakhariaGiorgi is shocking.



There is no place for violence or impunity in any democracy – let alone in an EU candidate country.