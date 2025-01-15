Опрос показал, что почти 90% румын против выхода из НАТО

Подавляющее большинство граждан Румынии выступают против выхода из Североатлантического Альянса, показал опрос румынской исследовательской фирмы INSCOP.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Согласно опросу, детали которого будут опубликованы на следующей неделе, 88,1% румын заявили, что не согласны с выходом Румынии из НАТО, и только 8,1% хотят, чтобы Румыния покинула Альянс.

Директор INSCOP Ремус Штефуряк, который обнародовал результаты, отметил, что опрос состоялся после отмены первого тура выборов президента Конституционным судом.

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"Важнейшим наблюдением является то, что разочарование (румын. – Ред.) не связано с приверженностью румын к ЕС и НАТО. Оно выросло и очень сильно после неудачных президентских выборов", – подчеркнул он.

Штефуряк пояснил, что решил заблаговременно опубликовать результаты опроса по НАТО после того, как лидер ультраправой партии AUR Джордже Симион, участвовавший в выборах президента, допустил выход страны из Альянса, если за это выступает большинство румын.

В последние дни в Румынии проходят демонстрации против перезапуска президентских выборов и в поддержку антизападного кандидата Келина Джорджеску, который победил в отмененном первом туре.

Джорджеску известен распространением теорий заговора и выступает против членства Румынии в НАТО.

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