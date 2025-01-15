Партия Фицо в Словакии теряет рейтинги, оппозиция может рассчитывать на большинство

Если бы парламентские выборы в Словакии состоялись в ближайшее время, нынешняя коалиция во главе с премьер-министром Робертом Фицо не имела бы достаточно голосов для получения большинства.

Об этом свидетельствует последний опрос NMS Market Research Slovakia, сообщает "Европейская правда".

Согласно результатам опроса, рейтинг партии Фицо Smer-SD сейчас составляет 18,4%. В случае, если бы в стране состоялись выборы в парламент, она бы уступила оппозиционной "Прогрессивной Словакии" (23,9%).

Другая крупная партия коалиции – "Голос" действующего президента Петера Пеллегрини – могла бы рассчитывать на третье место с 11,5%, а младший партнер коалиции, ультраправая Словацкая национальная партия, не преодолела бы избирательный барьер (2,1%).

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Почти 9% в опросе NMS получает ультраправое словацкое движение "Республика", но даже с ним партии Фицо и Пеллегрини не будут иметь большинства – всего 71 мандат из 150.

Зато оппозиционные партии во главе с "Прогрессивной Словакией" смогут сформировать большинство в 79 голосов только в альянсе с популистским движением "Словакия" Игоря Матовича – бывшего премьера, который в 2021 году спровоцировал политический кризис, который почти похоронил тогдашнее правительство.

Недавно Роберт Фицо пожаловался, что его коалиция "идет в ад", но заявил, что без достижения договоренности внутри ее единственным выходом будут досрочные выборы.

Тем временем прозападные словацкие оппозиционные партии готовят вотум недоверия правительству Фицо.