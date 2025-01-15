В уряді Вірменії кажуть, що Росія залишається стратегічним союзником

Офіційний Єреван зацікавлений у тому, щоб відносини з Москвою трималися на високому рівні, й Вірменія та Росія залишаються стратегічними союзниками.

Як пише "Європейська правда", про це 15 січня на пресконференції в Єревані заявив міністр оборони Вірменії Сурен Папікян, його слова наводить ArmInfo.

Міністр зауважив, що коли мова йде про ОДКБ і події 2020 року, виникають "об'єктивні запитання", які мають отримати відповіді за підсумками "здорових обговорень".

Водночас він звернув увагу на те, що вірменська сторона не скасувала жодного документа двостороннього співробітництва з Москвою.

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"Ми навіть офіційно не скасували членство в ОДКБ, але за фактом не маємо участі в організації, і не ми винні, що ОДКБ зараз немає у Вірменії. Але мушу зазначити, що коли говоримо про двостороннє співробітництво, воно має бути збалансованим, заснованим на взаємній повазі", – заявив Папікян.

При цьому він визнав, що Вірменія і Росія продовжують залишатися стратегічними союзниками.

"Вірмено-російські відносини тривають, ні Вірменія, ні Росія нікуди не перемістяться, країни залишаються стратегічними союзниками. Про це є відповідний договір. Цього ніхто не уникає, це об'єктивно", – сказав він.

Нагадаємо, 14 січня Вірменія підписала документ про стратегічне партнерство зі США.

А минулого тижня уряд Вірменії схвалив законопроєкт про запуск процесу вступу країни в ЄС.

Дивіться пояснення "ЄвроПравди" про те, що стоїть за рішенням Єревана про вступ до Євросоюзу.