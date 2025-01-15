В правительстве Армении говорят, что Россия остается стратегическим союзником

Официальный Ереван заинтересован в том, чтобы отношения с Москвой держались на высоком уровне, и Армения и Россия остаются стратегическими союзниками.

Как пишет "Европейская правда", об этом 15 января на пресс-конференции в Ереване заявил министр обороны Армении Сурен Папикян, его слова приводит ArmInfo.

Министр отметил, что когда речь идет об ОДКБ и событиях 2020 года, возникают "объективные вопросы", которые должны получить ответы по итогам "здоровых обсуждений".

В то же время он обратил внимание на то, что армянская сторона не отменила ни одного документа двустороннего сотрудничества с Москвой.

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"Мы даже официально не отменили членство в ОДКБ, но по факту не участвуем в организации, и не мы виноваты, что ОДКБ сейчас нет в Армении. Но должен отметить, что когда говорим о двустороннем сотрудничестве, оно должно быть сбалансированным, основанным на взаимном уважении", – заявил Папикян.

При этом он признал, что Армения и Россия продолжают оставаться стратегическими союзниками.

"Армяно-российские отношения продолжаются, ни Армения, ни Россия никуда не переместятся, страны остаются стратегическими союзниками. Об этом есть соответствующий договор. Этого никто не избегает, это объективно", – сказал он.

Напомним, 14 января Армения подписала документ о стратегическом партнерстве с США.

А на прошлой неделе правительство Армении одобрило законопроект о запуске процесса вступления страны в ЕС.

Смотрите объяснение "ЕвроПравды" о том, что стоит за решением Еревана о вступлении в Евросоюз.