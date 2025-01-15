В Ирландии сменится премьер после формирования коалиции

Премьер-министром Ирландии следующие почти три года станет Михол Мартин – лидер партии "Фианна Файл", которая будет входить в будущую коалицию.

Об этом сам Мартин сказал в интервью RTÉ, сообщает "Европейская правда".

Лидер "Фианна Файл" подтвердил, что "абсолютно настроен" возглавить ирландское правительство до ноября 2027 года.

"Я знаю, что перед выборами было много спекуляций, которые меня немного разочаровали, потому что я сосредоточился на том, чтобы стать главой правительства. Надеюсь, на следующей неделе это произойдет, потому что не хочу загадывать наперед", – сказал он.

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Мартин также пообещал сделать все возможное, чтобы реализовать программу правительства и "сделать жизнь людей лучше".

До сих пор правительство Ирландии с весны 2024 года возглавлял лидер правоцентристской партии "Финэ Гэл" Саймон Харрис. Она и "Фианна Файл" вместе с семью независимыми депутатами договорились о формировании правительства.

"Фианна Файл" и „Фине Гэл" и раньше входили в коалицию вместе с „Зелеными", но после выборов 29 ноября 2024 года „Зеленые" не попали в парламент, а другим двум партиям не хватило одного голоса для большинства.

Партии надеялись подписать соглашение до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа на следующей неделе, поскольку его обещания снизить корпоративный налог и ввести тарифы представляют потенциально серьезную угрозу для ирландской экономики, ориентированной на международные компании.

Больше о результатах парламентских выборов в Ирландии читайте в материале "ЕвроПравды".