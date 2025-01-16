Нацгвардія та Нацполіція отримали від Німеччини близько сотні машин

Німеччина передала підрозділам Національної поліції та Національної гвардії України близько 100 автівок.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, передає "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, передача відбулася за участю очільника МВС Ігоря Клименка та надзвичайного і повноважного посла Німеччини Мартіна Єгера у вівторок, 15 січня.

Ці близько сотні автомобілі використовуватимуться для охорони публічного порядку та захисту критичної інфраструктури України.

Реклама:

Єгер зазначив, що для нього честь бути в Україні та особисто передати допомогу, яка буде направлена Силам безпеки і оборони Національної гвардії та Національної поліції України.

"Україна продовжує свою героїчну боротьбу проти російської агресії – і кожен із вас відіграє важливу роль в цьому процесі. Без щоденної роботи Національної гвардії та Національної поліції безпеку в Україні гарантувати неможливо", – заявив він та запевнив, що співпраця продовжуватиметься.

Фото: МВС

Як зазначили у МВС, загалом впродовж 2024 року окрім 100 автівок підрозділи з охорони публічного порядку Національної поліції та Національної гвардії отримали від Німеччини компʼютерне обладнання та захисне спорядження.

Нагадаємо, 14 січня уряд Німеччини оновив перелік переданої Україні військової допомоги, підтвердивши постачання тисяч артилерійських снарядів і дронів.

Крім того, у переліку анонсували поставку 5 бойових машин піхоти Marder, 9 колісних бойових машин піхоти RCT-30 Boxer і 277 машин із захистом від мін і засідок, а також 18 самохідних артилерійських установок RCH 155.

Першу з 54 цих гаубиць, які замовила Україна, передав особисто міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.