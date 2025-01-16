Нацгвардия и Нацполиция получили от Германии около сотни машин

Германия передала подразделениям Национальной полиции и Национальной гвардии Украины около 100 автомобилей.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, передает "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, передача состоялась при участии главы МВД Игоря Клименко и чрезвычайного и полномочного посла Германии Мартина Йегера во вторник, 15 января.

Эти около сотни автомобилей будут использоваться для охраны общественного порядка и защиты критической инфраструктуры Украины.

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Йегер отметил, что для него честь быть в Украине и лично передать помощь, которая будет направлена Силам безопасности и обороны Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.

"Украина продолжает свою героическую борьбу против российской агрессии – и каждый из вас играет важную роль в этом процессе. Без ежедневной работы Национальной гвардии и Национальной полиции безопасность в Украине гарантировать невозможно", – заявил он и заверил, что сотрудничество будет продолжаться.

Фото: МВС

Как отметили в МВД, всего в течение 2024 года, помимо 100 автомобилей, подразделения по охране общественного порядка Национальной полиции и Национальной гвардии получили от Германии компьютерное оборудование и защитное снаряжение.

Напомним, 14 января правительство Германии обновило перечень переданной Украине военной помощи, подтвердив поставки тысяч артиллерийских снарядов и дронов.

Кроме того, в перечне анонсировали поставку пяти боевых машин пехоты Marder, девяти колесных боевых машин пехоты RCT-30 Boxer и 277 машин с защитой от мин и засад, а также 18 самоходных артиллерийских установок RCH 155.

Первую из 54 этих гаубиц, которые заказала Украина, передал лично министр обороны Германии Борис Писториус.