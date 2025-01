Президентка Єврокомісії привітала перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала домовленість про припинення вогню і звільнення заручників між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це вона розмістила у своєму X (Twitter).

Фон дер Ляєн зазначила, що вітає домовленість, завдяки якій ізраїльські заручники та затримані палестинці зможуть повернутись додому, а цивільне населення у секторі Гази буде безперешкодно отримувати гуманітарну допомогу.

I warmly welcome the ceasefire and hostage release agreement in Gaza.



Hostages will be reunited with their loved ones and humanitarian aid can reach civilians in Gaza.



This brings hope to an entire region, where people have endured immense suffering for far too long.



Both…

