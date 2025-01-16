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Президентка Єврокомісії привітала перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС

Новини — Четвер, 16 січня 2025, 11:04 — Марія Ємець

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала домовленість про припинення вогню і звільнення заручників між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це вона розмістила у своєму X (Twitter).

Фон дер Ляєн зазначила, що вітає домовленість, завдяки якій ізраїльські заручники та затримані палестинці зможуть повернутись додому, а цивільне населення у секторі Гази буде безперешкодно отримувати гуманітарну допомогу. 

"Це дає надію всьому регіону, де люди надто довго проходили через величезні страждання. Обидві сторони мають повною мірою виконувати цю угоду, яка є кроком до тривалої стабільності у регіоні та розв’язання цього конфлікту дипломатичними методами", – зазначила президентка Єврокомісії. 

Нагадаємо, 15 січня президент США Джо Байден підтвердив, що між терористами ХАМАС та Ізраїлем була досягнута угода про припинення вогню і звільнення заручників.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок привітала угоду та висловила сподівання на повернення з полону заручників, включно з громадянами Німеччини.

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