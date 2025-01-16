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Президент Еврокомиссии приветствовала перемирие между Израилем и ХАМАС

Новости — Четверг, 16 января 2025, 11:04 — Мария Емец

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала договоренность о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и группировкой ХАМАС.

Как сообщает "Европейская правда", заявление об этом она разместила в своем X (Twitter).

Фон дер Ляйен отметила, что приветствует договоренность, благодаря которой израильские заложники и задержанные палестинцы смогут вернуться домой, а гражданское население в секторе Газа будет беспрепятственно получать гуманитарную помощь.

"Это дает надежду всему региону, где люди слишком долго проходили через огромные страдания. Обе стороны должны в полной мере выполнять это соглашение, которое является шагом к длительной стабильности в регионе и решения этого конфликта дипломатическими методами", – отметила президент Еврокомиссии.

Напомним, 15 января президент США Джо Байден подтвердил, что между террористами ХАМАС и Израилем было достигнуто соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приветствовала соглашение и выразила надежду на возвращение из плена заложников, включая граждан Германии.

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