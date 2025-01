Президент Еврокомиссии приветствовала перемирие между Израилем и ХАМАС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала договоренность о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и группировкой ХАМАС.

Как сообщает "Европейская правда", заявление об этом она разместила в своем X (Twitter).

Фон дер Ляйен отметила, что приветствует договоренность, благодаря которой израильские заложники и задержанные палестинцы смогут вернуться домой, а гражданское население в секторе Газа будет беспрепятственно получать гуманитарную помощь.

I warmly welcome the ceasefire and hostage release agreement in Gaza.



Hostages will be reunited with their loved ones and humanitarian aid can reach civilians in Gaza.



This brings hope to an entire region, where people have endured immense suffering for far too long.



Both…

Реклама: