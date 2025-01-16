Україна та Нідерланди запустять новий формат двосторонньої співпраці

Україна та Нідерланди працюють над запуском нового формату двосторонньої співпраці у формі міжурядової конференції.

Про це оголосив на пресконференції в Києві в четвер, 16 січня, глава українського МЗС Андрій Сибіга, передає "Європейська правда".

Сибіга розповів, що провів переговори з міністром закордонних справ Нідерландів Каспаром Вельдкампом, який прибув до Києва з візитом.

"Працюємо над запуском щорічної двосторонньої міжурядової конференції, і такий формат сприятиме просуванню вступу України до Європейського Союзу та виведе наші відносини з Нідерландами на новий рівень", – анонсував він.

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За словами очільника МЗС України, сторони домовилися про проведення установчого засідання конференції навесні 2025 року.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп під час візиту до Києва 16 січня оголосив про допомогу загалом на 27 мільйонів євро.

У грудні 2024 року посол Нідерландів в Україні Алле Дорхаут заявив, що країна вже виділила для України 3,8 млрд євро, у планах – ще шість.