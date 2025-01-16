Украина и Нидерланды запустят новый формат двустороннего сотрудничества

Украина и Нидерланды работают над запуском нового формата двустороннего сотрудничества в форме межправительственной конференции.

Об этом объявил на пресс-конференции в Киеве в четверг, 16 января, глава украинского МИД Андрей Сибига, передает "Европейская правда".

Сибига рассказал, что провел переговоры с министром иностранных дел Нидерландов Каспаром Вельдкампом, который прибыл в Киев с визитом.

"Работаем над запуском ежегодной двусторонней межправительственной конференции, и такой формат будет способствовать продвижению вступления Украины в Европейский Союз и выведет наши отношения с Нидерландами на новый уровень", – анонсировал он.

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По словам главы МИД Украины, стороны договорились о проведении учредительного заседания конференции весной 2025 года.

Напомним, министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп во время визита в Киев 16 января объявил о помощи в целом на 27 миллионов евро.

В декабре 2024 года посол Нидерландов в Украине Алле Дорхаут заявил, что страна уже выделила для Украины 3,8 млрд евро, в планах – еще шесть.