У США засудили напад на експрем'єра Грузії, який тепер один з лідерів опозиції

У Державному департаменті США засудили напад на колишнього прем'єр-міністра Грузії Георгія Гахарію, який наразі є одним з лідерів грузинської опозиції.

Про це написав в X (Twitter) речник Держдепу США Метью Міллер, передає "Європейська правда".

Як заявив Міллер, США засуджують насильство проти мирних громадян Грузії, протестувальників, журналістів і опозиціонерів, зокрема проти колишнього прем'єр-міністра Георгія Гахарії.

"Репресивна тактика "Грузинської мрії" приведе країну до ізоляції", – додав він.

We strongly condemn the violence against peaceful Georgian citizens, protesters, journalists, and opposition figures, including former Georgian Prime Minister Gakharia. This is another example of Georgian Dream’s oppressive tactics, which will leave the country isolated.