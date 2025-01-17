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У США засудили напад на експрем'єра Грузії, який тепер один з лідерів опозиції

Новини — П'ятниця, 17 січня 2025, 07:50 — Уляна Кричковська

У Державному департаменті США засудили напад на колишнього прем'єр-міністра Грузії Георгія Гахарію, який наразі є одним з лідерів грузинської опозиції.

Про це написав в X (Twitter) речник Держдепу США Метью Міллер, передає "Європейська правда".

Як заявив Міллер, США засуджують насильство проти мирних громадян Грузії, протестувальників, журналістів і опозиціонерів, зокрема проти колишнього прем'єр-міністра Георгія Гахарії.

"Репресивна тактика "Грузинської мрії" приведе країну до ізоляції", – додав він.

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Нагадаємо, напад стався вночі 14 січня у вестибюлі готелю "Шератон" у Батумі. Обставини, що передували інциденту, як і кількість учасників подій, не повідомляють. Згодом у лікарні у Гахарії діагностували перелом носа і струс мозку.

За словами свідків, серед учасників побиття бачили депутата "Сили народу", що є сателітом партії влади, Дмитрія Самхарадзе і члена Верховної ради Аджарії від партії влади Георгія Манвелідзе. 

Після цього в опозиційній грузинській партії "За Грузію" Георгія Гахарії звинуватили владу у його побитті та вимагають розслідування і покарання винуватців.

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США Грузія інциденти
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