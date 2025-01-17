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В США осудили нападение на экс-премьера Грузии, который теперь один из лидеров оппозиции

Новости — Пятница, 17 января 2025, 07:50 — Уляна Кричковская

В Государственном департаменте США осудили нападение на бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахарию, который сейчас является одним из лидеров грузинской оппозиции.

Об этом написал в X (Twitter) представитель Госдепа США Мэтью Миллер, передает "Европейская правда".

Как заявил Миллер, США осуждают насилие против мирных граждан Грузии, протестующих, журналистов и оппозиционеров, в частности против бывшего премьер-министра Георгия Гахарии.

"Репрессивная тактика "Грузинской мечты" приведет страну к изоляции", – добавил он.

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Напомним, нападение произошло ночью 14 января в вестибюле отеля "Шератон" в Батуми. Обстоятельства, предшествовавшие инциденту, как и количество участников событий, не сообщается. Впоследствии в больнице у Гахарии диагностировали перелом носа и сотрясение мозга.

По словам свидетелей, среди участников избиения видели депутата "Силы народа", являющегося сателлитом партии власти, Дмитрия Самхарадзе и члена Верховного совета Аджарии от партии власти Георгия Манвелидзе.

После этого в оппозиционной грузинской партии "За Грузию" Георгия Гахарии обвинили власть в его избиении и требуют расследования и наказания виновников.

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