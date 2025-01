В США осудили нападение на экс-премьера Грузии, который теперь один из лидеров оппозиции

В Государственном департаменте США осудили нападение на бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахарию, который сейчас является одним из лидеров грузинской оппозиции.

Об этом написал в X (Twitter) представитель Госдепа США Мэтью Миллер, передает "Европейская правда".

Как заявил Миллер, США осуждают насилие против мирных граждан Грузии, протестующих, журналистов и оппозиционеров, в частности против бывшего премьер-министра Георгия Гахарии.

"Репрессивная тактика "Грузинской мечты" приведет страну к изоляции", – добавил он.

We strongly condemn the violence against peaceful Georgian citizens, protesters, journalists, and opposition figures, including former Georgian Prime Minister Gakharia. This is another example of Georgian Dream’s oppressive tactics, which will leave the country isolated.