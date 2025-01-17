Стал известен еще один кандидат на должность премьера Канады вместо Трюдо

За пост лидера Либеральной партии и премьер-министра Канады поборется Марк Карни, бывший глава Банка Канады.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

16 января Карни объявил, что примет участие в соревновании за пост лидера правящей Либеральной партии, чтобы заменить Джастина Трюдо, и, соответственно, может в случае победы стать премьер-министром.

59-летний Карни представляет себя как "человека вне власти" с хорошим пониманием экономики и финансов. Впрочем, говорят, что он имеет тесные связи с Трюдо, который прошлой осенью назначал его руководителем рабочей группы по экономическому росту.

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Марк Карни в 2007 году возглавил Банк Канады и вынужден был пройти "шторм" финансового кризиса 2008 года, а с 2013 года возглавлял Банк Англии. Его называют первым, кто бы возглавлял два учреждения такого уровня.

"Я собираюсь полностью сосредоточиться на том, чтобы наладить дела в нашей экономике. Я помогал разбираться во многих кризисах и помог спасти две экономики. Я имею понимание, как работает бизнес, и знаю, как сделать так, чтобы это работало на ваше благосостояние", – заявил Марк Карни.

Он также сообщил, что из-за серьезности намерений ушел с должности спецпосланника ООН по климату и финансам и оставил все коммерческие должности.

В Консервативной партии заявили, что не видят особой разницы между Карни и Трюдо и не считают кандидата "человеком из-за системы".

Как сообщалось ранее, на пост лидера партии ожидаемо будет претендовать также бывшая вице-премьер украинского происхождения Христя Фриланд, отставка которой на фоне споров с Трюдо об урезании расходов бюджета вызвала политический кризис.

Трюдо продолжит исполнять премьерские обязанности до 9 марта, когда должны назвать его преемника.

Считают маловероятным, что обновленное правительство либералов продержится долго – вероятно уже в конце марта дойдет до объявления досрочных выборов. По результатам соцопросов, на них победит Консервативная партия.

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