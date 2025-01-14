ЗМІ: Христя Фріланд може поборотись за посаду премʼєра Канади

Колишня міністерка фінансів і віцепрем'єр-міністерка Канади Христя Фріланд готується оголосити про участь у змаганні за посаду лідера Ліберальної партії, який також стане премʼєром через відставку Джастіна Трюдо.

Про це стало відомо CBC News, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією ЗМІ, Фріланд офіційно оголосить про намір поборотись за лідерство в рідній партії до 20 січня – коли складе присягу обраний президент США Дональд Трамп.

Христя Фріланд, яка має українське походження, 16 грудня несподівано подала у відставку через розбіжності з прем’єром Джастіном Трюдо.

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Вона пояснила, що останні кілька тижнів у них з Трюдо виникли розбіжності щодо того, як Канаді збалансувати свої витрати, щоб підготуватись до очікуваних кроків нової адміністрації Білого дому – оскільки Дональд Трамп погрожує Канаді високими митами.

6 січня Джастін Трюдо оголосив, що піде у відставку з посади лідера Ліберальної партії та посади премʼєра після того, як партія обере йому заміну. Це має статись 9 березня.

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