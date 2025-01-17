Посли Словаччини у трьох країнах висловили протест проти заяв віцеспікера роспропагандистам

Посли Словаччини у Франції, Німеччині та США опублікували спільну заяву, в якій висловили протест проти заяв віцеспікера словацької Палати депутатів Андрея Данко про те, що країни їхнього перебування створюють конфлікти між державами Центральної Європи.

Заяву зокрема опубліковано на Facebook-сторінці посольства Словаччини у Німеччині, повідомляє "Європейська правда".

Під час нещодавнього візиту до Москви Данко заявив в інтерв'ю російському державному інформаційному агентству ТАСС, що конфлікти між словаками, чехами, поляками та угорцями створює Захід. "Німці, французи і американці радіють, вони наживаються на цьому", – сказав він.

"Коментарі пана Данко є некоректними і неправдивими і не відображають дружніх відносин, які Словаччина має з іншими членами ЄС і зі своїм американським партнером", – написали посли в заяві.

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Данко, який очолює правлячу Словацьку національну партію, давно дотримується проросійських поглядів. Він разом з п'ятьма членами уряду, в тому числі ще одним віцеспікером Палати депутатів Тібором Гашпаром, відвідав Росію, яка вторглася в Україну майже три роки тому. Словацька парламентська делегація зустрілася в Москві, зокрема, з головою верхньої палати російського парламенту Валентиною Матвієнко та спікером Державної думи В'ячеславом Володіним.

Анонсуючи поїздку до Росії, Данко заявив, що "вважатиме за честь" можливість виступити в Державній думі РФ.

Поїздка словацьких депутатів відбувається у продовження скандального візиту до Москви премʼєра Словаччини Роберта Фіцо, який там зустрівся з очільником держави-агресора Путіним. Більше про це – у статті редактора "ЄвроПравди".