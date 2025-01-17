Послы Словакии в трех странах протестуют против заявлений вице-спикера роспропагандистам

Послы Словакии во Франции, Германии и США опубликовали совместное заявление, в котором выразили протест против заявлений вице-спикера словацкой Палаты депутатов Андрея Данко о том, что страны их пребывания создают конфликты между государствами Центральной Европы.

Заявление в частности опубликовано на Facebook-странице посольства Словакии в Германии, сообщает "Европейская правда".

Во время недавнего визита в Москву Данко заявил в интервью российскому государственному информационному агентству ТАСС, что конфликты между словаками, чехами, поляками и венграми создает Запад. "Немцы, французы и американцы радуются, они наживаются на этом", – сказал он.

"Комментарии господина Данко являются некорректными и ложными и не отражают дружеских отношений, которые Словакия имеет с другими членами ЕС и со своим американским партнером", – написали послы в заявлении.

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Данко, который возглавляет правящую Словацкую национальную партию, давно придерживается пророссийских взглядов. Он вместе с пятью членами правительства, в том числе еще одним вице-спикером Палаты депутатов Тибором Гашпаром, посетил Россию, которая вторглась в Украину почти три года назад. Словацкая парламентская делегация встретилась в Москве, в частности, с председателем верхней палаты российского парламента Валентиной Матвиенко и спикером Государственной думы Вячеславом Володиным.

Анонсируя поездку в Россию, Данко заявил, что "сочтет за честь" возможность выступить в Государственной думе РФ.

Поездка словацких депутатов происходит в продолжение скандального визита в Москву премьера Словакии Роберта Фицо, который там встретился с главой государства-агрессора Путиным. Больше об этом – в статье редактора "ЕвроПравды".