Президентка Єврокомісії вперше з’явилася на публіці після пневмонії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн уперше з'явилася на публіці в п'ятницю, оговтавшись від важкої хвороби – і відразу ж занурилася в національну політику, підтримавши Фрідріха Мерца на посаду наступного канцлера Німеччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Фон дер Ляєн, яка походить з того ж правоцентристського Християнсько-демократичного союзу (ХДС), що і Мерц, приєдналася до демонстрації підтримки Мерцу під час берлінського зібрання, яке нібито було присвячене економіці, безпеці та міграції.

фото EFE

За пересуваннями фон дер Ляєн пильно стежать відтоді, як Комісія оголосила про її хворобу.

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Президентка Єврокомісії була ненадовго госпіталізована з важким нападом пневмонії і працювала віддалено з Ганновера. У п'ятницю вона з'явилася в штаб-квартирі ХДС в Берліні разом з дев'ятьма главами урядів і шістьма лідерами опозиції від Європейської народної партії (ЄНП).

Очікується, що фон дер Ляєн не виступатиме публічно на дводенному заході. "Немає нічого ненормального в тому, що президент Європейської комісії не бере участі в пресконференції", – сказав представник ЄНП, який побажав залишитися анонімним.

Однак вона підпише план дій ЄНП разом з іншими лідерами, спрямований на підвищення шансів Мерца на виборах 23 лютого, на яких він змагатиметься з нинішнім лівоцентристським канцлером Олафом Шольцем та ультраправою кандидаткою Алісою Вайдель.

Для Мерца, голови ХДС, ця подія – шанс продемонструвати свої зв'язки з найвпливовішими людьми ЄС. Для Манфреда Вебера, голови ЄНП, який приймає захід і належить до баварської сестринської партії ХДС, ХСС, це шанс продемонструвати Мерцу свою здатність мобілізувати підтримку.

Нагадаємо, що в фон дер Ляєн виявили пневмонію на початку 2025 року.

Лише 10 січня Єврокомісії вперше визнали, що фон дер Ляєн лежала в лікарні через тяжку пневмонію.

Хвороба фон дер Ляєн призвела до затримки оприлюднення ключової частини її економічної стратегії, а також до перенесення засідання Колегії комісарів у Польщі.