Президент Еврокомиссии впервые появилась на публике после пневмонии

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен впервые появилась на публике в пятницу, оправившись от тяжелой болезни – и сразу же погрузилась в национальную политику, поддержав Фридриха Мерца на должность следующего канцлера Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Фон дер Ляйен, которая происходит из того же правоцентристского Христианско-демократического союза (ХДС), что и Мерц, присоединилась к демонстрации поддержки Мерцу во время берлинского собрания, которое якобы было посвящено экономике, безопасности и миграции.

За передвижениями фон дер Ляйен пристально следят с тех пор, как Комиссия объявила о ее болезни.

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Президент Еврокомиссии была ненадолго госпитализирована с тяжелым приступом пневмонии и работала удаленно из Ганновера. В пятницу она появилась в штаб-квартире ХДС в Берлине вместе с девятью главами правительств и шестью лидерами оппозиции от Европейской народной партии (ЕНП).

Ожидается, что фон дер Ляйен не будет выступать публично на двухдневном мероприятии. "Нет ничего ненормального в том, что президент Европейской комиссии не участвует в пресс-конференции", – сказал представитель ЕНП, пожелавший остаться анонимным.

Однако она подпишет план действий ЕНП вместе с другими лидерами, направленный на повышение шансов Мерца на выборах 23 февраля, на которых он будет соревноваться с нынешним левоцентристским канцлером Олафом Шольцем и ультраправой кандидаткой Алисой Вайдель.

Для Мерца, председателя ХДС, это событие – шанс продемонстрировать свои связи с самыми влиятельными людьми ЕС. Для Манфреда Вебера, председателя ЕНП, который принимает мероприятие и принадлежит к баварской сестринской партии ХДС, ХСС, это шанс продемонстрировать Мерцу свою способность мобилизовать поддержку.

Напомним, что у фон дер Ляйен обнаружили пневмонию в начале 2025 года.

Только 10 января Еврокомиссии впервые признали, что фон дер Ляйен лежала в больнице из-за тяжелой пневмонии.

Болезнь фон дер Ляйен привела к задержке обнародования ключевой части ее экономической стратегии, а также к переносу заседания Коллегии комиссаров в Польше.