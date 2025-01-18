На пляжах трьох німецьких островів знайшли пакунки з кокаїном на 10 млн євро

Починаючи з грудня на пляжах трьох німецьких островів знаходять пакунки з кокаїном – вже виявили таких пакунків з 250 кг наркотика.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

З 1 грудня на пляжах трьох північно-фризьких островів Зюльт, Фер і Амрум було виявлено загалом близько 250 кілограмів кокаїну вуличною вартістю в десять мільйонів євро. Це значно більше, ніж інші знахідки в минулому на островах.

Остання знахідка з цієї серії датується початком січня, коли на пляжі Зюльта один з відпочивальників знайшов пакунки, що містили загалом 25 кілограмів кокаїну.

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На думку влади, пакунки могли походити з невдалої морської доставки. Але також можливо, що дилери прикріпили кокаїн до зовнішньої сторони човна і він випадково загубився.

Відвідувачів пляжу просять триматися подалі від викинутих на берег пакунків або підозрілих предметів і негайно повідомляти митницю або поліцію.

У минулому кокаїн неодноразово викидало на найбільший німецький острів у Північному морі та в інших місцях Шлезвіг-Гольштейну – але в значно менших кількостях, ніж зараз, близько чверті тонни.

У березні 2007 року на пляжі в Зюльті було знайдено кілька рюкзаків, що містили загалом 35 кілограмів наркотику. Згідно з інформацією, наданою митницею на той час, їхня вулична вартість становила близько 1,75 мільйона євро. Митне розслідування показало, що пакунки з кокаїном, виявлені на пляжі в Зільті близько 18 років тому, прибули з південноамериканського контейнеровоза, який прямував до Бремерхафена.

За три роки до цього, у вересні 2004 року, одинадцять пакунків з 3,5 кілограмами кокаїну були викинуті на узбережжя Північної Фризії, в тому числі в Зюльті, Амрумі та Фьорі. У листопаді 1995 року на пляж північноморського курорту Санкт-Пітер-Ордінг (округ Північна Фрізія) винесло 22 пакунки з кокаїном, кожен вагою близько одного кілограма.

У 2013 році на данське узбережжя Північного моря викинуло кокаїн, вартість якого на чорному ринку становить три мільйони євро. Пакунки з кокаїном, що містили 80 кілограмів наркотику, були запаковані в рюкзаки. Останнім часом також трапляються знахідки на Балтійському морі, як, наприклад, влітку 2024 року на пляжі в Хайлігенхафені в Шлезвіг-Гольштейні.

Контрабанда кокаїну в Північному морі є постійною проблемою. Пакунки з наркотиками часто губляться, наприклад, під час невдалої передачі між контрабандистами в морі. У багатьох випадках походження наркотиків залишається незрозумілим.

Наприкінці листопада близько 5 тонн кокаїну виявили бельгійські слідчі в контейнерах у порту Антверпена.

Нещодавно у Великій Британії суд засудив 18 членів злочинного угруповання, яке стояло за наймасштабнішою в країні справою щодо наркотиків.