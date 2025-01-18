На пляжах трех немецких островов нашли пакеты с кокаином на 10 млн евро

Начиная с декабря на пляжах трех немецких островов находят пакеты с кокаином – уже обнаружили таких пакетов с 250 кг наркотика.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

С 1 декабря на пляжах трех северо-фризских островов Зюльт, Фер и Амрум было обнаружено всего около 250 килограммов кокаина уличной стоимостью в десять миллионов евро. Это значительно больше, чем другие находки в прошлом на островах.

Последняя находка из этой серии датируется началом января, когда на пляже Зюльта один из отдыхающих нашел пакеты, содержащие в общей сложности 25 килограммов кокаина.

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По мнению властей, пакеты могли происходить из неудачной морской доставки. Но также возможно, что дилеры прикрепили кокаин к внешней стороне лодки и он случайно потерялся.

Посетителей пляжа просят держаться подальше от выброшенных на берег пакетов или подозрительных предметов и немедленно сообщать в таможню или полицию.

В прошлом кокаин неоднократно выбрасывало на крупнейший немецкий остров в Северном море и в других местах Шлезвиг-Гольштейна – но в значительно меньших количествах, чем сейчас, около четверти тонны.

В марте 2007 года на пляже в Зюльте было найдено несколько рюкзаков, содержавших в общей сложности 35 килограммов наркотика. Согласно информации, предоставленной таможней на то время, их уличная стоимость составляла около 1,75 миллиона евро. Таможенное расследование показало, что пакеты с кокаином, обнаруженные на пляже в Зюльте около 18 лет назад, прибыли с южноамериканского контейнеровоза, который направлялся в Бремерхафен.

За три года до этого, в сентябре 2004 года, одиннадцать пакетов с 3,5 килограммами кокаина были выброшены на побережье Северной Фризии, в том числе в Зюльте, Амруми и Фьори. В ноябре 1995 года на пляж североморского курорта Санкт-Питер-Ординг (округ Северная Фризия) вынесло 22 пакета с кокаином, каждый весом около одного килограмма.

В 2013 году на датское побережье Северного моря выбросило кокаин, стоимость которого на черном рынке составляет три миллиона евро. Пакеты с кокаином, содержащие 80 килограммов наркотика, были запакованы в рюкзаки. В последнее время также случаются находки на Балтийском море, как, например, летом 2024 года на пляже в Хайлигенхафене в Шлезвиг-Гольштейне.

Контрабанда кокаина в Северном море является постоянной проблемой. Пакеты с наркотиками часто теряются, например, во время неудачной передачи между контрабандистами в море. Во многих случаях происхождение наркотиков остается неясным.

В конце ноября около 5 тонн кокаина обнаружили бельгийские следователи в контейнерах в порту Антверпена.

Недавно в Великобритании суд осудил 18 членов преступной группировки, которая стояла за самым масштабным в стране делом о наркотиках.